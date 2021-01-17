اتفاق جديد بين الريال والانتر بخصوص نجم “الأسود”

جدة - عبدالحي حسين - توصل مسٶولو فريق الانتر مع نظراٸهم من ريال مدريد الی اتفاق، بخصوص تسديد مستحقات فريق العاصمة الاسبانية من انتقال لاعب المنتخب الوطني أشرف حكيمي الی الفريق الايطالي.

وكشفت صحيفة “ال ديسيمباركي” أن الانتر كان مطالبا بتحويل ما قيمة 10 ملايين أورو الی حساب الريال شهر دجنبر المنصرم، غير أن المشاكل المالية حالت دون تسديد المبلغ.

وشدد المصدر ذاته علی كون الاتفاق الجديد، في ظل الأزمة المالية للانتر، ينص علی تسديد المبلغ قبل 30 مارس المقبل.

وانتقل حكيمي الی الانتر، الصيف الماضي، مقابل 40 مليون أورو مقسمة علی دفعات، غير أن المشاكل المالية للفريق الايطالي حالت دون الالتزام بدفع قسط من المبلغ الشهر المنصرم.