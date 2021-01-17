نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة تستقيل غداً من منصبها في الكونجرس

محمد الفلاح - الأحد 17 يناير 2021

قال مساعدون مطلعون على خطط نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة كاملا هاريس إنها ستستقيل غدا الاثنين من عضوية مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا استعدادا لتنصيبها يوم الأربعاء مع الرئيس المنتخب جو بايدن.



واختار جافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا سكرتير الولاية أليكس باديلا لاستكمال ما بقي من مدة عضوية كاملا والتي قد يتم خلالها محاكمة الرئيس دونالد ترامب بعد إتمام إجراءات مساءلته لثاني مرة في مجلس النواب.

وقال مساعد إن من غير الواضح على الفور مع ذلك متى سيشغل باديلا المقعد.