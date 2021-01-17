شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: ردود ألمانيا بشأن تسمم نافالني "غير مجدية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت روسيا ، أن الإجابات الواردة من القضاء الألماني عن واقعة تسميم المعارض الروسي البارز الكسي نافالني "غير مجدية".

وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي الروسي، قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية اليوم الأحد:" رأيت عناوين تحدثت عن إرسال ألمانيا إجابات إلى روسيا عن كل أسئلة روسيا".

وأضافت زاخاروفا :"تواصلت مع خبرائنا المعنيين بالموضوع، وهم يقولون: بطبيعة الحال تلقينا ردا من الجانب الألماني لكن المشكلة تكمن في أن هذا الرد لا يحتوي كالعادة على أي شيء ذي قيمة بشأن أسئلتنا".

كان المكتب الاتحادي للقضاء في ألمانيا أعلن في وقت سابق أنه أجاب على أربعة طلبات مساعدة قانونية من روسيا عن الهجوم على نافالني وذلك قبل وقت قصير من عودة نافالني إلى بلاده.