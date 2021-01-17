شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن.. 8 وفيات و957 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8 حالات وفاة و957 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و145 وفاة والإصابات إلى 314 ألفا و514 حالة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.



وذكر بيان مشترك لرئاسة الوزراء الأردنية ووزارة الصحة أوردته وكالة الأنباء الأردنية أن عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات بلغت اليوم 1623 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 298 ألفا و868 حالة .