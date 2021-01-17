شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقديم 84852 جرعة لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 84,852 جرعة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 1,882,778 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 19.04 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد19.