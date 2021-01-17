أبوظبي تعتمد البروتوكول الخاص بفحوصات المطعمين والمتطوعين في التجارب السريرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي البروتوكول الخاص بفحوصات المطعمين ضمن برامج التطعيم الوطني والمتطوعين في التجارب السريرية للقاحات كوفيد-19 في إمارة أبوظبي، والذي يبدأ العمل به من تاريخ اليوم 17 يناير 2021.



ووفقاً للبروتوكول تظهر الصفة المعرفة للمتطوعين في التجارب السريرية (النجمة) على تطبيق الحصن بعد استكمال الجرعات المطلوبة حسب الدراسة وإجراء فحص مسحة الأنف PCR، بينما تظهر الصفة المعرفة للمطعمين (حرف E) بعد الجرعة الثانية بـ 28 يوم وإجراء فحص PCR.مكتب أبوظبي الإعلامي

ولا يشترط على المطعمين إجراء فحوصات دورية، بينما يخضع المتطوعون في الدراسات السريرية للفحوصات المطلوبة ضمن التجارب. وتظهر الصفة المعرفة (حرف E أو النجمة) على تطبيق الحصن بعد إجراء كل فحص PCR وتبقى ظاهرة لمدة 7 أيام.

أما بالنسبة لإجراءات السفر، فيتعين على المتطوعين والمطعمين القادمين من الدول الخضراء فحص PCR عند الوصول وفحص PCR في اليوم السادس دون الحاجة إلى الحجر الصحي، بينما يتعين عليهم إن قدموا من دول أخرى إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام وفحص PCR إضافي في اليوم الثامن.

ويضم البرتوكول أيضاً إجراءات الحجر الصحي عند المخالطة، إذ يتعين على المتطوعين والمطعمين الحجر لمدة 5 أيام وإجراء فحص PCR في اليوم الرابع، فإن كانت نتيجة الفحص سلبية، يمكنهم إنهاء الحجر.