شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 1500 لغم في اليمن خلال الأسبوع الثاني من يناير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام» خلال الأسبوع الثاني من يناير 2021 من انتزاع 1500 لغم، منها 22 لغما مضادة للأفراد، و107 ألغام مضادة للدبابات، و1367 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 211.572 لغما زرعتها المليشيات الحوثية الانقلابية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار، إذ جرى هذا الأسبوع نزع 125 ذخيرة غير منفجرة في مدينة زنجبار بمحافظة أبين، و22 لغما مضادا للدبابات، و22 ذخيرة غير متفجرة في مدينة خب الشعف بمحافظة الجوف، ولغم واحد مضاد للأفراد في مدينة ناطع بمحافظة البيضاء، ولغمين مضادين للأفراد في مدينة قعطبة بمحافظة الضالع، و9 ألغام مضادة للدبابات، و5 ذخائر غير متفجرة بمدينة الخوخة في محافظة الحديدة، و214 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب.

كما تم نزع 458 ذخيرة غير متفجرة في مدينة عتق، وعبوة ناسفة واحدة في مدينة عين، و3 ألغام مضادة للدبابات بمدينة الساق بمحافظة شبوة، و3 ألغام مضادة للأفراد في مدينة الوازعية بمحافظة تعز، و9 ألغام مضادة للأفراد، و9 ألغام مضادة للدبابات وعبوتين ناسفتين في مدينة المخا بتعز، و5 ألغام مضادة للأفراد، و4 ألغام مضادة للدبابات، و8 ذخائر غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة في مدينة موزع بتعز، ولغمين مضادين للأفراد، و8 ألغام مضادة للدبابات، وذخيرة غير متفجرة واحدة في مدينة ذباب بمحافظة تعز، فيما نزع فريق المهام الخاصة 52 لغما مضادة للدبابات، و534 ذخيرة غير متفجرة، لتبلغ المساحة المطهرة خلال هذا الأسبوع 320.138 مترا مربعا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية.