شكرا لقرائتكم خبر 30 ألف قتيل ومصاب ونازح حصيلة زلزال إندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل عدد القتلى والمصابين والنازحين جراء زلزال إندونيسيا إلى أكثر من 30 ألف شخص حتى مساء أمس.

وذكرت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا أمس أن حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي ضرب إقليم «سولاويسي الغربية» الإندونيسي بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر ارتفعت إلى 73 شخصا مع انتشال المزيد من الجثث من أنقاض المنازل المهدمة.

وقال راديتيا جاتي المتحدث باسم الوكالة إن معظم الوفيات كانت في مدينة ماموجو، الأكثر تضررا، عاصمة الإقليم حيث تم تسجيل 64 من الوفيات، بينما تم العثور على 9 قتلى آخرين في منطقة ماجين المجاورة.

وارتفع عدد المصابين إلى 743 شخصا على الأقل، بسبب الزلزال الذي وقع أمس الأول الجمعة، وضرب الإقليم في الساعة الواحدة و28 دقيقة صباحا. وتسبب الزلزال أيضا في نزوح نحو 27 ألفا و850 شخصا.

وقال جاتي «تمت استعادة إمدادات الكهرباء في بعض أنحاء بلدتي ماجيني وماموجو، ويمكن للمركبات الآن عبور الطريق الرئيس الذي يربط بين البلدتين بعد أن قام أفراد عسكريون محليون بتطهير الطريق بمعدات ثقيلة».

وضربت هزة ارتدادية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر المنطقة صباح يوم أمس السبت، حيث قالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزيائية إن الهزات الارتدادية ستستمر في ضرب المنطقة.

وقال جاتي: إن سكان المناطق الجبلية يجب أن يظلوا في حالة تأهب قصوى، تحسبا لانهيارات أرضية محتملة وسقوط الصخور، بينما يجب أن تكون المجتمعات الساحلية مستعدة لمغادرة المناطق الساحلية بعد الهزات الارتدادية الجديدة.

حصيلة زلزال إندونيسيا: