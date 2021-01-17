قاذفتان أمريكيتان في مواجهة إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس بأن قاذفتين عسكريتين أمريكيتين من طراز بوينج بي52- ستراتوفورتريس شوهدتا وهما تعبران أجواء إسرائيل باتجاه الخليج. وأضافت أن هذه هي المرة الخامسة خلال الأشهر القليلة الماضية التي تشاهد فيها طائرات أمريكية من هذا الطراز وهي تمر فوق المنطقة. يأتي هذا غداة اختبار إيران لصواريخ متوسطة المدى خلال مناورة بحرية واسعة النطاق في الخليج. يأتي هذا غداة اختبار إيران لصواريخ متوسطة المدى خلال مناورة بحرية واسعة النطاق في الخليج.

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