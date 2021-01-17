شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة أموال 89 من قادة «الإخوان» الإرهابية في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - (أ ف ب)

قضت محكمة مصرية، الأحد، بمصادرة أموال 89 من قادة «جماعة الإخوان» الإرهابية، بحسب مسؤول قضائي.

وقال المسؤول إن «المحكمة قبلت الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال «جماعة الإخوان» وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة ونقلها إلى خزينة الدولة».

ومن بين من تمت مصادرة أموالهم بموجب هذا القرار ورثة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الجماعة آنذاك محمد بديع ونائب المرشد في ذلك الحين خيرت الشاطر.

وشكلت لجنة التحفظ على أموال الإخوان بموجب قانون صدر في عام 2018 بشأن «إدارة أموال المجموعات الإرهابية وأعضائها».