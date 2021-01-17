شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الموسيقي المخضرم فيل سبيكتور المدان بالقتل بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك: «رويترز»

ذكرت تقارير إعلامية، الأحد، أن المؤلف الموسيقي الشهير فيل سبيكتور، الذي غير شكل موسيقى البوب في الستينات والذي أدين بجريمة قتل إحدى ممثلات هوليوود عام 2003، توفي عن 81 عاماً، متأثراً بإصابته بكوفيد ـ 19.

ولحن سبيكتور 20 أغنية كانت من أفضل أربعين أغنية في عام إنتاجها بين 1961 و1965، وعمل مع فرق شهيرة مثل البيتلز وألهم العديد من الفنانين، منهم فرقة بيتش بويز وبروس سبرينجستين، الذي استخدم تقنية «جدار الصوت» التي أبدعها سبيكتور.

وقالت صحيفة ديلي ميل، إن إصابته تأكدت بفيروس كورونا قبل أربعة أسابيع، ونقل إلى المستشفى من زنزانته، حيث كان يقضي عقوبة السجن 19 عاماً في جريمة قتل الممثلة لانا كلاركسون.