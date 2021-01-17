زوجة البطل الأولمبي فيلبس تكشف معاناته مع الاكتئاب

متابعة: مصعب الفكي

أبدت نيكول فيلبس، زوجة السباح الأولمبي، مايكل فيلبس، مخاوفها من فقدان زوجها بسبب الاكتئاب الذي يعانيه منذ فترة ليست بالقصيرة، مبينة أنه الآن بحالة جيدة لكن لا أحد يعلم ماذا يمكن أن يحدث غداً، خاصة وأنه فكر في الانتحار في وقت من الأوقات.

ونال الأمريكي فيلبس «35 عاماً»، 23 ميدالية ذهبية في 4 بطولات أولمبية، وهو رقم قياسي، كما حقق 39 رقماً عالمياً خلال مسيرته، ويعتبره كثيرون أفضل سباح في العالم.

وأكدت نيكول في مقابلة تلفزيونية أن زوجها عاش لحظات عصيبة بسبب صحته العقلية، بخاصة بعد وفاة لاعب السلة الأمريكي كوبي براينت وابنته جيانا، مع سبعة آخرين عندما تحطمت المروحية التي كانوا على متنها في يناير/ كانون الثاني 2020.

وقالت: عندما فقدت فانيسا زوجة براينت زوجها وابنتها، كنت قلقة على فيلبس، لم يكن في حالته الطبيعية، وكنت أقول له «هل يمكننا مساعدتك من فضلك لأنه إذا فقدتك فأنا لا أعرف ما سأفعل».

ولدى نيكول وفيلبس ثلاثة أطفال بومر أربع سنوات، وبيكيت سنتان، ومافريك سنة ونصف تقريباً.

وقالت نيكول إنها كانت تحاول مساندة زوجها والمساهمة في علاجه لكنها اكتشفت أنها وحدها من الصعب أن تنجح في ذلك، وأوضحت أن المعالج النفسي الذي يزور فيلبس وجد تجاوباً كبيراً من الأخير، وأفادت بأنها هي أيضاً استفادت من المعالج في التعامل مع صحتها العقلية، مبينة أنها تشعر في بعض الأوقات بالضياع أثناء محاولتها رعاية مايكل، وأطفالهم.

وتخشى نيكول أن يؤثر هذا الوضع في حياتهم الأسرية ،خاصة أن الأطفال بدأوا يفهمون حالة والدهم، وقالت: الأطفال يحاولون أن يسعدوا والدهم، لكنهم أحياناً لا يتفهمون ردة فعله، يجب أن يفهموا أن والدهم يعاني، والأمر لا يتعلق بهم، أريد أن يعرفوا أيضاً أن هذه المعاناة هي جزء من الحياة، ويجب أن يتعلموا منها.