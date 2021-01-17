3 فعاليات حافلة بالإثارة في تحدي الطين في الفجيرة ورأس الخيمة ودبي

كشف تحدي الطين برعاية جيب، أحد أبرز تحديات القوة الجسدية وقدرة التحمل والتصميم، عن إطلاق نسخته الجديدة للعام الجاري في الإمارات، مع ثلاث فعاليات حافلة بالمتعة والتشويق. وسينطلق التحدي لأول مرة في الفجيرة ضمن حديقة الفجيرة للمغامرات يوم 26 فبراير، لينتقل بعدها إلى ميناء العرب في رأس الخيمة يوم 19 مارس، لرفع مستوى التحدي والحماس، قبل أن تُختتم الفعاليات في دبي يوم 9 إبريل من خلال تحدي الطين الكلاسيكي وتحدي الطين 5 كيلومترات المرتقبين في تلال الغاف.

وسيواجه المشاركون في الفعاليات الثلاث أكثر من 20 عائقاً في تحدي الطين الكلاسيكي، بالإضافة إلى أكثر من 10 عوائق في تحدي الطين 5 كيلومترات.

وقال نك كارترايت، من شركة سابكو الرياضية المنظمة للفعالية: «ستضاعف الفعاليات الثلاث من متعة تحدي الطين برعاية جيب لعام 2021 ثلاث مرات، فبعد التأخير في العام الماضي نتيجة أزمة كوفيد-19، أردنا أن نمنح عشاق المغامرات فرصة جديدة لاستكشاف الإمارات من خلال زيادة الفعاليات الممتعة التي يوفرها التحدي. كما نتطلع لمشاركة المتسابقين في سباق الفجيرة لأول مرة على الإطلاق».

وستوفر فعاليات تحدي الطين للمتسابقين العديد من التحديات الاستثنائية التي ستتطلب إبراز قوتهم البدنية وقدرتهم على التحمل الجسدي والعقلي عبر تجربة مليئة بالمرح لا يمكن نسيانها. ويمكن اليوم لجميع عشاق المغامرات التسجيل للمشاركة في فعاليات هذا التحدي المميز وتحقيق الفوز في هذه السباقات الأولى من نوعها على مستوى الإمارات.