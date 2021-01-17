شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس..مجلس النواب يستمع لبيان وزيرى قطاع الأعمال والرياضة عن برنامج الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عامة يوم الخميس المقبل، للاستماع لبيان وزير الشباب والرياضة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما تشهد الجلسة أيضا، الاستماع لبيان وزير قطاع الأعمال العام، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.

وقال المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إن اللجنة العامة ناقشت خلال اجتماعها اليوم موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ أعمالا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك فى ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج فى الفترة من 7/2018 حتى 6/2020، وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج.