شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس الشيوخ يطالب بوضع شركة جهينة تحت الحراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور طارق سعدة ،عضو مجلس الشيوخ، بوضع شركة جهينة تحت الحراسة أو تحت إدارة الدولة وفق الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الاطار وذلك بعد القبض على صفوان ثابت رئيس الشركة بتهمة دعم الإرهاب قائلا:" لا يعقل أن يتم القبض على رئيس الشركة بتهمة دعم الإرهاب و تترك المليارات دون رقابة و إدارة تتفهم ضوابط الدولة ، و تعلم كيفية ومسارات الأموال داخل الشركة بحيث لا تتسرب لأعمال تقع تحت طائلة القانون و التي بسببها قبض على صفوان ثابت".

وأضاف طارق سعدة ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لابد أن يكون هناك خطوات تستكمل الإجراءات التي اتخذت، مشيرا الى أنه تم التأكد من أن صاحب شركة جهينة إرهابي أو ضلع في تمويل عناصر إرهابية و القاء القبض عليه جاء بعد وجود أدلة دامغه وواضحة.

وشدد طارق سعدة، على ضرورة أن تكون مجموعة شركات جهينة تحت الحراسة و إدارة الدولة وفق الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الاتجاه ، متابعا :" وهذا معمول به منذ عهود سابقة فلابد أن يطبق القانون على الجميع وتحديدا في هذا التوقيت الذى تقود مصر فيه دول العالم أجمع لاستئصال جذور الإرهاب و كل من شارك أو مول أي عناصر إرهابية على مستوى العالم ، مضيفا تابعنا مؤخرا قرارات من الولايات المتحدة بإدراج بعض الحركات ومنها حسم الاخوانية ضمن القوائم الإرهابية ، وهو ما يؤكد أن ما قالته مصر بالأمس أثبته الواقع العالمى اليوم ".