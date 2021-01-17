شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية النواب": الجلسات المقبلة ستشهد حضور وزير أو اثنين يوميا للتقييم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من الطبيعى أن يخطر مجلس النواب الحالى الحكومة، ويكشف ما حققته وما لم يتحقق فى برنامجها المقدم أمام البرلمان منذ عام 2018، وسيستمر مجلس النواب فى الأيام المقبلة عقد جلساته ومن المقرر أن يلقى رئيس الحكومة رؤيته أمام النواب.

أضاف السجينى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن لجنة الإدارة المحلية تعكف خلال هذه الأيام، على إجراء مقارنات بين آخر تقارير للحكومة وما قدمته فى برنامجها الملقى أمام البرلمان فيما يخص الجوانب المتعلقة بالإدارة المحلية، كما تفعل ذلك لجان البرلمان الأخرى هذه الأعمال، مبينا: "الأيام المقبلة ستشهد حضور وزير أو وزيرين للبرلمان حتى يتم وضع تقييم كامل للحكومة الحالية".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية للبرلمان، أنه واجب على البرلمان الحالى أن يقيم الأداء الحكومى بمنتهى الموضوعية والتدرج، من أجل المصلحة العامة، قائلا: "سنرى الأيام المقبلة أمور منضبطة جدا".