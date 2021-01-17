شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" تدعوا 11 وزيرا لمناقشة خطط السياسات الاقتصادية للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من إعداد خطة عملها خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، والتى تضمنت الأنشطة الرقابية والتشريعية التى ستعمل اللجنة على تنفيذها خلال دور الانعقاد.

وأوضحت الخطة أن اللجنة ستقوم ببحث ودراسة ما يتعلق بالمجالات التى تدخل ضمن نطاق اختصاصها، وذلك بدعوة الوزراء والمسئولين المعنيين، وكذلك كافة الوزراء الذين ترتبط اختصاصات وزاراتهم بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسياسات الاقتصادية للدولة.

ونستعرض فيما يلى قائمة المسئولين التى قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب استدعائهم خلال دور الانعقاد:

محافظ البنك المركزى

وزيرة التعاون الدولى

وزيرة التجارة والصناعة

وزير قطاع الأعمال العام

وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير المالية

وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى

وزيرة التضامن الاجتماعى

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ومن المُقرر أن يقوم كل وزير بإلقاء بيان عن برنامج عمل وزارته، وخطط التطوير والمستهدف منها، على أن تقوم اللجنة بمراقبة ومتابعة تنفيذ برامج عمل تلك الوزارات طبقا لمؤشرات الأداء التفصيلية والتوقيتات والأزمنة المحددة، والواردة فى برامج وأداء الوزارات والمستهدف تطبيقه خلال العام المالى الحالى.



















