شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بمنع التصفيق تحت القبة: يثير نفوس البعض.. وأمور قد تؤدى لمشادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أحمد الشرقاوى عضو مجلس النواب والمحسوب على المعارضة، المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس بمنع التصفيق فى الجلسة العامة للمجلس، بقوله: "أرجو منع التصفيق داخل القاعة لأنه يثير نفوس البعض عن الإدلاء برأيهم، فبعض الأمور قد تؤدى إلى مشادات بين البعض".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

وأضاف الشرقاوى خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى: "لقد اتخذ فى برلمان 2015 قرار بمنع التصفيق داخل القاعة إلا فى المناسبات الوطنية فقط، ونحن فى بدء مجلس جديد ننتوى كمعارضة قبل الأغلبية أن نقدم أداء رشيد ونكون كلنا على قدر المسؤولية ".

يشار إلى أن التقرير البرلمانى حول مشروع القانون، أكد أن فلسفة القانون تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التى نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.