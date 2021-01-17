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القاهرة - سامية سيد - عقدت نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، اليوم الأحد، لنقابات شمال القاهرة، جنوب القاهرة، وحلوان، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر، وترأس الجلسة نقيب المحامين رجائى عطية، بحضور الأمين العام حسين الجمال، وأعضاء مجلس النقابة محمد الكسار، ومحمد نجيب، وفاطمة الزهراء غنيم.

وقال رجائى عطية نقيب المحامين أن الحرية والكرامة هما جناح تحليق المحامى والمحامية، مضيفا: "من اللحظة الأولى التى يمارس فيها المحامى والمحامية المحاماة يصير حرا مسئولا عن نفسه لا رئيس له إلا ضميره ولا موجه له إلا إحساسه بالأمانة، فلا يوجد مهنة أو وظيفة لا يوجد لها رئيس، وإنما المحامى لا رئيس له."

وأضاف رجائى عطية أن الحرية نابعة من الأمانة التى يحملها المحامى فى رسالته، وأنه من الخطورة المعهود بها إليه، ولأنه من أجل هذا جعل طائرا محلقا فوق السحاب ينشد بعقله وعلمه ومعارفه ما هو المسلك الذى يجب أن يسير فيه تحقيقا لغاية الدفاع لا متقيد بحكم محكمة، أو رغبة النيابة، أو رغبة موكله، ولذلك المحامى لا رئيس له.

وأوضح أنه نقيب للمحامين وليس رئيسا لهم، متابعا:"أنا لو حضرت فى دعوى مع محامين وشركاء فى الدفاع عن موكل واحد أصغرنا سنا له الحق أن يختلف معى كيفما يشاء، لأننى لا أملك كلمته، وهو وحده الذى يملك هذه الكلمة، وهو وحده أمام الله وأمام مسئولية المحاماة هو المسئول عنها، تلك هى عظمة المحامى، فأنا رئيس مجلس نقابة المحامين، ولست رئيسا للمحامين، أكون قدوة أو رمزا للمحامين والمحاماة ولكنى لست رئيسا للمحامين، هذا هو المعنى الحقيقى للنقابة والنقيب".

وشدد نقيب المحامين، على أن الحرية هى التى جعلت للمحامى والمحاماة قيمة، فهو لا يمارسها فقط فى سرايا النيابات وقاعات المحاكم، وإنما يمارسها أيضًا فى الحياة العامة ومن أجل هذا كان كل زعماء الوطنية كانوا من المحامين وخريجى كليات الحقوق باستثناء أحمد عرابى الذى كان لثورته ظروف معينة نشأت من داخل الجيش المصرى، فمنهم سعد زغول، مصطفى النحاس، مصطفى كامل، محمد فريد، فؤاد سراج الدين، أحمد ماهر، على ماهر، أحمد لطفى السيد".



نقابة المحامين تنظم حلف اليمين القانونية لمحامى شمال وجنوب القاهرة (9)



نقابة المحامين تنظم حلف اليمين القانونية لمحامى شمال وجنوب القاهرة (1)



نقابة المحامين تنظم حلف اليمين القانونية لمحامى شمال وجنوب القاهرة (2)



نقابة المحامين تنظم حلف اليمين القانونية لمحامى شمال وجنوب القاهرة (3)



نقابة المحامين تنظم حلف اليمين القانونية لمحامى شمال وجنوب القاهرة (4)



نقابة المحامين تنظم حلف اليمين القانونية لمحامى شمال وجنوب القاهرة (5)



نقابة المحامين تنظم حلف اليمين القانونية لمحامى شمال وجنوب القاهرة (6)



نقابة المحامين تنظم حلف اليمين القانونية لمحامى شمال وجنوب القاهرة (7)