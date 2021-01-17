شاطئ أبوزنيمة العام يدخل الخدمة موسم الصيف المقبل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

قال رئيس مدينة أبوزنيمة في جنوب سيناء، محمد حسن، إن مشروع إنشاء شاطئ عام لخدمة مواطني المدينة وروادها، والذي يدخل مرحلة التنفيذ الثانية حاليًا، يتضمن إقامة مشايات وبرجولات وحديقة أطفال وشماسي، بتكلفة تتعدى مليون جنيه، وذلك بما يهدف توفير كافة الخدمات على الشاطئ.

أوضح رئيس المدينة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الشاطئ يقام على مساحة 45 ألف متر مربع، بطول كيلو متر مربع، بينما من المقرر أن يجري الانتهاء من كافة مراحله قبل الموسم الصيفي المقبل.

وتضمنت أعمال المرحلة الأولى إقامة سور حول الشاطئ لإضافة طابع الخصوصية، فضلاً عن إنشاء كافتريا لتقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين، وتجميل وتطوير ورفع كفاءة الطرق التي تؤدي إلى الشاطئ، وذلك بتكلفة 4 ملايين جنيه، ليصل إجمالي تكلفة الشاطئ العام بالمرحلتين 5 ملايين جنيه.

كما جرى الانتهاء من أعمال تجميل وتطوير المدينة بعد تعرضها للسيول خلال الفترة الماضية، وذلك بتكلفة تتخطى النصف مليون جنيه، وتشمل 4 جداريات بينها جدارية رئيسية تحكي تاريخ وهوية محافظة جنوب سيناء، وإقامة ميدان جديد، ومقاعد على الطرق العامة وأمام الحدائق، وفق ما صرح رئيس المدينة. ​