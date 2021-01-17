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3 فنانين أجانب ضمن الأكثر نجاحا على يوتوب المغرب

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محمد بوملي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - لا يقتصر اهتمام جمهور الموسيقى على يوتوب على الأغاني المغربية، فقط، بل يصل إقبالهم إلى أغاني فنانين من دول الجوار، وآخرين عالميين.

وتكشف أرقام منصة “يوتوب” أن هناك 3 فنانين أجانب في قائمة الأكثر إقبالا من طرف الجمهور، مع بداية عام 2021.

وتضم القائمة الفنان الجزائري “موح ميلانو”، الذي حققت قناته 14.9 مليون مشاهدة خلال 4 أسابيع الأخيرة، تليه مجموعة “بي تي إس” بـ 6.57 مليون مشاهدة، ثم الجزائري الشاب بلال بـ6.52 مليون مشاهدة.

ويتصدر الفنان سعد لمجرد القائمة، التي تضم مغني الراب طوطو، وزميله لحر، وعمر بلمير، وزهير بهاوي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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