(سينوفارم) الصينية تطور لقاحاً فعالاً ضد كورونا المتحور

بكين ـ وكالات: قال رئيس مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية يانج شياو مينج، إن فعالية اللقاح الذي طورته سينوفارم العملاقة للأدوية، أظهر نتائج أولية جيدة ضد السلالة الجديدة من الفيروس، التي ظهرت في بريطانيا، حسب وكالة بلومبرج للأنباء. ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” عن يانج أن التجارب السريرية أظهرت أن الجرعات التي حصل عليها المتطوعون بين فاصل زمني بثلاثة أو أربعة أسابيع كانت الأكثر فعالية. وأوضح يانج أن بيانات التجارب السريرية في المرحلتين الأولى والثانية تظهر أن اللقاح يوفر حماية يمكن أن تستمر نصف عام على الأقل، مشيرا إلى أن المجموعة تنتظر النتائج لمعرفة إذا كان اللقاح يوفر حماية تمتد إلى ثمانية أشهر. وقال يانج إن مجموعته يمكنها إنتاج أكثر من مليار جرعة من اللقاح في 2021.

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