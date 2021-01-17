التعليم تكشف عن آلية جديدة بشأن الامتحانات في الجامعات

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، عن آلية جديدة بشأن الامتحانات في الجامعات، مؤكدة استمرار آلية الامتحان الإلكتروني للمواد غير الأساسية.

وجاء في بيان للتعليم، أنه "تقرر اعتماد الامتحانات الحضورية للمواد الدراسية الأساسية في الجانب النظري لكل تخصص بنسبة 60% للمراحل ما فوق الأولى، ونسبة 40% من المواد الأساسية للمرحلة الدراسية الأولى".

وأكدت التعليم "استمرار آلية الامتحان الإلكتروني للمواد غير الأساسية فيما تعتمد الامتحانات الحضورية في الجانب العملي للمواد الدراسية العملية والتطبيقية والسريرية كافة"، مشددة على "مراعاة إجراءات السلامة والوقاية وألا يتواجد ما لا يزيد عن 25% من السعة الاستيعابية لكل قاعة امتحانية".