الكاظمي يؤكد 'دعمه الكامل' بتطبيق الأتمتة الإلكترونية في المنافذ

بغداد - ياسين صفوان - اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، دعمه الكامل في تطبيق الاتمتة الإلكترونية في المنافذ الحدودية.

وقالت المنافذ في بيان لها، إن "رئيس الوزراء التقى رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي وأكد دعمه الكامل في تطبيق الاتمتة الإلكترونية في المنافذ الحدودية وأحكام السيطرة لتحقيق الأهداف المرجوة في ضبط المخالفات وتعظيم الإيرادات الحكومية".

وأضاف البيان أن "الكاظمي أثنى على الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة والقيام بدورها في الرقابة والإشراف والتدقيق والتحري الأمني على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية".