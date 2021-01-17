إيران تعيد إنتاج النفط إلى ما قبل العقوبات الأمريكية

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ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عنه القول إنه يتم تنفيذ عمليات حفر آبار وتطوير منشآت ومد خطوط أنابيب لتحقيق هذا الهدف.وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه أعلن أن إيران تخطط لمضاعفة إنتاج النفط في العام المقبل إلى نحو 4.5 ملايين برميل يوميا، حيث تتوقع البلاد تخفيف العقوبات الأمريكية بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للمنصب.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.
ومارست إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن هذا لم يحدث.
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