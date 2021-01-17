شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. كاملا هاريس تستقيل من الكونجرس استعداداً لتنصيبها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ويلمنجتون: «رويترز»

قال مساعدون مطلعون على خطط نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة كاملا هاريس، الأحد، إنها ستستقيل غداً من عضوية مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، استعداداً لتنصيبها، الأربعاء المقبل، مع الرئيس المنتخب جو بايدن.

واختار جافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا سكرتير الولاية أليكس باديلا، لاستكمال ما بقي من مدة عضوية كاملا التي قد يتم خلالها محاكمة الرئيس دونالد ترامب، بعد إتمام إجراءات مساءلته لثاني مرة في مجلس النواب.

وقال مساعد إنه من غير الواضح بعدُ، مع ذلك، متى سيشغل باديلا المقعد.