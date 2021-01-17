رايان يسجل «ثنائية» في الأسبوع الثالث لدوري قفز الحواجز

سجل الفارس الأيرلندي جاك رايان ثنائية في منافسة الفئة الأعلى في منافسات الأسبوع الثالث لدوري الإمارات «لونجين» لقفز الحواجز، التي أقيمت على مدى يومين، على ميدان نادي أبوظبي للفروسية، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين ودعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهد جانباً من أشواط المنافسات وقام بتتويج الفائزين، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية، وتألف الأسبوع من 10 أشواط.

وجاء فوز الفارس رايان، على صهوة الجواد «بي بي اس مكجريجور» من فريق «زد سفن»، في منافسة الختام بمشاركة 36 فارساً وفارسة من المستوى الأول والشباب، وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز بارتفاع 140 سم.

وحل في المركز الثاني جورجيا تيم بالفرس «زد سفن آسكوت» من فريق «زد سفن» أيضاً، وحقق المركز الثالث الفارس الشيخ ماجد بن عبدالله القاسمي بالجواد «سنتر» من نادي الشارقة للفروسية.

وحازت الفارسة الدنماركية تينا لوند بالجواد «اتش بي آر شارلوت» من نادي دبي للبولو والفروسية، المركز الأول في الشوط المفتوح بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز بارتفاع 125 سم، وأحرز المركز الثاني الفارس عبد العزيز العويس بالجواد «شوبين دو دامي» من إسطبلات الصافنات.

وحل فارس نادي الشارقة للفروسية موفي عويضة الكربي في المركز الثالث بصحبة الفرس «كابيلا 3».

وتنافس فرسان القفز من ثلاث فئات وهي فرسان المستوى الثاني، والناشئين «الجونيورز» وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر «5ـ6» سنوات، في شوطين، الشوط الأول من مرحلتين خاصة، على حواجز تراوح ارتفاعها بين 115ـ 120 سم، وتصدرتهم الفارسة وديما أحمد الريسي بالجواد «كايسون» من نادي أبوظبي للفروسية.

وخصص الشوط الثاني لفرسان الفئات الثلاث، بمواصفات المرحلتين، وعلى حواجز 120 سم، وحقق المركز الأول ناصر علي الجنيبي بالجواد «جيتي سبورت»، وحاز المركز الأول الفارس الناشئ سيف عويضة الكربي بالفرس «سبورتس فيلد» من نادي الشارقة للفروسية.

وتصدر الفارس هشام غريب منافسة الخيول الصغيرة عمر 5ـ6 سنوات بالفرس «جست سبيشال اس ام اتش» من نادي الشارقة للفروسية.

وأحرز المركز الأول في فئة الناشئين «الجونيورز» الفارس عمر الحاج بالجواد «في آي بي ديلي رون» من نادي الشارقة للفروسية، وبالخيول الصغيرة عمر 5 ـ 6 سنوات، ونال المركز الأول الفارس شادي غريب مع الجواد «أليت دو بونس» من نادي الشارقة للفروسية.

ومن فرسان الفئة المتقدمة للمبتدئين بمواصفات الجولة الواحة 70ـ80 سم، شارك في الشوط الأول 24 فارساً وفارسة، وسجلوا نسبة نجاح بلغت النصف، وارتفعت لتصل إلى 16 فارساً وفارسة من جملة 25 مشاركاً في الشوط الثاني.

وشارك 30 فارساً وفارسة من فئة المبتدئين المتقدمة في شوط من جولة واحدة على حواجز 90ـ105 سم، ونجح منهم 18، وفي الشوط الثاني بذات المواصفات والارتفاع تنافس 29 فارساً وفارسة، ونجح منهم 22.