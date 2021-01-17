شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي تقدم دورات سباحة للأطفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بالتعاون مع نادي فرنسا للسباحة «كلاب فرانس ناتاسيون»، تقدم الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي دورات سباحة خاصة بالأطفال، للمبتدئين وذوي المستوى المتوسط من عمر 4 أشهر، وحتى 15 سنة.

وتتيح هذه التجربة التعليمية المميزة للأطفال إتقان مهارات السباحة وتقنياتها المتنوعة من خلال الدروس الأساسية والمتقدمة، على يد طاقم من المدربين والمنقذين المحترفين المتقنين للغتين الإنجليزية والفرنسية، بأسعار تبدأ من 800 درهم إماراتي.

تجدر الإشارة إلى إمكانية الاختيار ما بين التمرن ضمن مجموعة أو بشكل فردي، بما يتناسب مع ظروف المشتركين وأوقاتهم. وتستمر كل حصة مدة 45 دقيقة يتلقى خلالها كافة المشتركين الصغار، الاهتمام والعناية اللازمة، لا سيما كون عدد أفراد المجموعة الواحدة لا يتجاوز خمسة طلاب، كما تتوفر برامج مؤلفة من 10 حصص بواقع حصة واحدة أسبوعيا، أو من 20 حصة بواقع حصتين أسبوعياً.

وإضافة إلى البرنامج الفردي المؤلف من 12 حصة، يمكن تنظيم أوقاتها بالتنسيق ما بين المشترك والمدرب.