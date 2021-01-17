مظلّات جديدة بتصاميم عصرية للجمهور في شوارع أبوظبي

أبوظبي: عماد الدين خليل

بدأت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بمشروع إنشاء وتركيب مظلات جديدة بتصاميم عصرية مبتكرة، لخدمة الجمهور في شوارع العاصمة، ضمن مبادرة "لأجل أبوظبي" لبرنامج أبوظبي للمسرّعات التنموية «غداً 21»، للارتقاء بمستويات رفاهية المجتمع، وتعزيز جودة الحياة والعيش، عبر تحسين الأماكن العامة والمساحات الخضر، بما يضمن تمكين العاصمة من الارتقاء إلى مصاف أفضل المدن في العالم.

وتشهد منطقة وسط المدينة، عند تقاطع شارعي سلطان بن زايد الأول، وهزاع بن زايد الأول، حالياً أعمال تركيب المظلات الجديدة التي تتسم بتصاميم عصرية تلفت الجمهور والمارة، لتلبية احتياجات سكان الإمارة وزوارها، وتدعم مكانة أبوظبي ضمن قائمة المدن الأكثر ملاءمة للعيش.

وتتميز المظلات الجديدة التي تركّب في 21 منطقة، بتصاميم عصرية مختلفة لكل منطقة للارتقاء بالمظهر الجمالي، كما تتميز بالقرب من محطة الحافلات العامة بتشكيلات ضوئية متنوعة، وأشكال هندسية عصرية مصنوعة من الخيوط السميكة باللون الصحراوي، المستوحاة من حضارة دولة الإمارات، وتضفي لمسة جمالية تسهم في تعزيز الشكل الجمالي للمنطقة، وفي رضا مرتادي هذه المنطقة الحيوية.

وحرصت الدائرة على تركيب أجهزة مستشعرات بجوار المظلات الجديدة، بالقرب من محطة الحافلات الرئيسية لقياس درجات الحرارة ونسبة الرطوبة والضباب والكربون في الهواء، لمعرفة نوعية الهواء الداخلي التي تساعد على فهم مصادر تلوث الهواء وتعزيز جودة الحياة.

وتعمل الدائرة على تنفيذ مجموعة واسعة من مشروعات التحسينات العمرانية والحضرية، تتضمن إدخال عناصر فنية وجمالية عامة في المدينة، تشمل تطوير متنزّهات رئيسية، وإعادة تهيئة عدد من الحدائق وتطوير الواجهات المائية والبحرية، وبناء مسارات للدراجات الهوائية، وتوفير مرافق ترفيهية وأماكن استراحة عامة متعددة الاستخدامات. فضلاً عن أعمال تجميل الشوارع في مناطق رئيسية.