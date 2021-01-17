قرعة كأس دبي الفضية للبولو في مؤتمر صحفي الاثنين

أعلن رجل الأعمال محمد الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور كابتن فريق الحبتور للبولو عن رعاية شركة «سيرين كابيتال للاستشارات» و«AHK العالمية» وهي مؤسسة رائدة في مجال الاستشارات، على أن تكون رعاية الفريق خلال مشاركاته المقبلة في بطولتي كأس دبي الفضية والمزمع إقامتها خلال الفترة من 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، وحتى 5 فبراير/ شباط المقبل، وكذلك كأس دبي الذهبية التي ستقام خلال الفترة من 14 فبراير وحتى 5 مارس/ آذار المقبل بمشاركة 7 فرق.

وأعرب الحبتور عن سعادته بالرعاية التي ستكون تكون حافزاً للفريق خلال هاتين المشاركتين المهمتين، متمنياً أن تحذو الشركات والمؤسسات الاقتصادية حذو «سيرين كابيتال للاستشارات وAHK العالمية»، وتدعم وترعى الأنشطة والفعاليات الرياضية في الدولة من منطلق واجبها المجتمعي تجاه شبابنا ورياضيينا.

وقال الحبتور إن فريق بولو «سيرين كابيتال للاستشارات وAHK العالمية» سيكون رقماً صعباً في هذه المنافسة التي تحظى باهتمام كبير من عشاق ومحبي اللعبة في المنطقة، والعالم، حيث تأكدت مشاركة أفضل نجوم اللعبة في العالم إلى جانب أمهر النجوم المحليين، ما سيضيف أبعاداً جديدة للبطولتين اللتين يتم تصنيفهما ضمن المستوى الفني العالي في العالم، لأن جميع الفرق تحمل هانديكاب 18 جول.

وأكد مايكل ديفيد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيرين كابيتال للاستشارات، إن شركته تدخل أسواق الإمارات للمرة الأولى، وتأمل أن يكون هناك مردود إعلامي وتسويقي جيد في هذه المرحلة.

كما أعرب خالدون كبلبت رئيس مجلس إدارة شركة « وورلد وايد انتريروس» عن سعادته بالمشاركة في الرعاية للعام الخامس على التوالي، ليصبح جزءاً من سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، متمنياً استمرارية هذه النجاحات.

وتعقد اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو مؤتمراً صحفياً موسعاً، صباح الاثنين، للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2021 وإجراء مراسم القرعة، في القاعة الكبرى بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بحضور رجل الأعمال محمد خلف الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اللجنة المنظمة ومؤسس سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، كما يحضر المؤتمر ممثلو الفريق المشاركة وأعضاء اللجنة المنظمة، وفريق الدعم اللوجستي للبطولة.

وكما هو معروف، فإن البطولة تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسيشارك فيها 7 فرق وبهانديكاب يصل إلى 18 جول، وتنطلق منافساتها يوم 22 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

والفرق السبعة المشاركة هي: فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وفريق افزا بقيادة راشد الحبتور، وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور محمد الحبتور، وفريق غنتوت بقيادة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وفريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق زيدان بقيادة رجل الأعمال السعودي عمرو زيدان.