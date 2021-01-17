شكرا لقرائتكم خبر عن أوزيل يتوجه إلى إسطنبول للتعاقد مع فنربغشة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت الصحافة التركية أنه من المرتقب أن يصل صانع ألعاب المنتخب الألماني لكرة القدم السابق مسعود أوزيل الذي لم يلعب فريقه أرسنال منذ مارس الماضي، إلى إسطنبول الأحد للتعاقد مع نادي فنربغشة.

وأوضحت صحيفة «فاناتيك» الرياضية، أنه من المقرر أن تهبط الطائرة التي تقل أوزيل، التركي الأصل،اليوم في مطار صبيحة غوكشن في الجانب الآسيوي من إسطنبول حيث يقع الملعب والمنطقة التاريخية التي أنشئ نادي فنربغشة في محيطها.

وأشارت صحف تركية عدة إلى أن اللاعب الألماني سيحضر مباراة في الدوري بين فنربغشة وأنقرة غوجو من المدرجات الاثنين. ومن المتوقع أن يقام حفل كبير في الأيام المقبلة لإضفاء الطابع الرسمي على توقيعه للنادي.

ولفتت التقارير إلى أن عقد أوزيل سيكون لمدة ثلاث سنوات، وسيتقاضى ما يصل إلى خمسة ملايين يورو عن كل موسم.

ولم يعلن اللاعب ولا النادي رسمياً عن قدومه إلى تركيا، لكن أوزيل نشر السبت قلبان بألوان فنربغشة (أصفر وأزرق) إلى جانب ساعة رملية في تغريدة على تويتر.

ولم يلعب الألماني منذ مارس الماضي مع فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، علماً بأن عقده سينتهي معه في يونيو المقبل.

وانتقل أوزيل إلى «المدفعجية» قادماً من ريال مدريد الإسباني في عام 2013، وهو اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي اللندني، حيث يتقاضى وفق التقارير 350 ألف جنيه استرليني أسبوعياً (480 ألف دولار).