شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب تعليقا على مغادرة الأعضاء الجلسة العامة: لن أسمح بمخالفة اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن عدد الحضور من الأعضاء بدء ينخفض داخل الجلسة، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وتابع قائلا: "مشروع القانون يحتاج إلى الأغلبية ويخص الشهداء وعائلات الشهداء وإذا كنا بنحب ونجل الشهداء لابد أن نغلق باب المناقشة".

وتابع جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، قائلا: "اقترح إقفال باب المناقشة فى مواد مشروع القانون من أجل مصلحة الشهداء لأنى خايف أن الأغلبية لن تتوفر وأنا لا يمكن أن أسمح بأى مخالفة فى اللائحة".

وأضاف: "أنا قلت لكم هقعد للفجر لكن القاعة بدأت تخلو ولن نحصل على الأغلبية".