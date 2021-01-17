رئيس مجلس النواب: أتبع أسلوبا هادئا.. وحريص على الديمقراطية والعدالة

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القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، حرصه الشديد فى إتباع أسلوبا هادئا فى إدارته للجلسة العامة للمجلس، وإتباع الديمقراطية والعدالة.

وقال جبالى خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد: "ألا تلاحظون إتباعى أسلوبا هادئا منذ بداية الجلسات، ولا ألجا إلى اللائحة فى مواجهة بعض التصرفات المخالفة، تجنبا لأخذ انطباع غير صحيح عن الجلسات وإدارتها، لكن ذلك لا يمنع من تطبيق اللائحة فى الوقت المناسب".

وشدد رئيس مجلس النواب، على ضرورة عدم تكرار أعضاء المجلس لكلماتهم.

فى سياق متصل، شهدت الجلسة مطالبة الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإقرار معاش استثنائى لأسر شهداء القطاع الطبى الذين توفوا فى مواجهة جائحة كورونا، وكذا تحديد معاش لأسر شهداء القطاع الطبى بعد وفاتهم، لاسيما وأنه الجيش الأبيض الذى تصدى لجائحة كورونا".

وأضاف "أبو العلا": "علينا أن نترحم على المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ولولا مجهوده ما كنا فى المجلس الآن، كما وجه الشكر للمستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب السابق لحسن تنظيم حفل الاستقبال.

وتابع أبو العلا: "يسعدنا أن يكون أو لقانون تتم مناقشته فى المجلس يخص الشهداء، ونحن ندعم صندوق الشهداء".

فيما طالب النائب زكريا حسان، بمنح أسر الشهداء استثناءً فى التعيين بالوظائف الحكومية، على غرار نسبة الـ5% لذوى الإعاقة.