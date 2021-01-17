الارياني يدين تدمير مليشيا الحوثي قصر السخنة التاريخي بالحديدة

محمد الفلاح - الأحد 17 يناير 2021

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني واستنكر بأشد العبارات، قيام مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران بتدمير قصر السخنة التاريخي بمحافظة الحديدة.



وقال معمر الارياني في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان مليشيا الحوثي دمرت قصر السخنة الذي يعد من اهم المعالم التاريخية والاثرية في المحافظة وقبلة للسياحة العلاجية في اليمن، على الطريقة الداعشية وسويه بالأرض".

واضاف الارياني " ان قيام مليشيا الحوثي بتدمير قصر السخنة يأتي بعد أن فجرت قلعة ميدي التاريخية وحولت قلعة الكورنيش والمواقع الأثرية في زبيد وباجل والزيدية والزهرة إلى اماكن للتدريب وتخزين الاسلحة وثكنات عسكرية ومعتقلات للمناهضين لانقلابها والرافضين لسياساتها العبثية".

‏وناشد الارياني، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو بإدانة التدمير الممنهج والمتعمد الذي تشنه مليشيا الحوثي للمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في اليمن ومقومات السياحة اليمنية، والتدخل لحمايتها باعتبارها جزء من التراث الإنساني.