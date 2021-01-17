مصر تحيل أعوان الإرهابي هشام عشماوي للمحاكمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمر النائب العام المصري، المستشار حماده الصاوي، اليوم الأحد، بإحالة متهم محبوس واثنين هاربين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لمحاكمتهم على توليهم قيادة جماعة "المرابطون" الإرهابية.

"المرابطون" جماعة إرهابية أسسها الإرهابي الذي حكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم عليه هشام عشماوي.



كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة التمويل والالتحاق بجماعة "تنظيم القاعدة" الإرهابية بليبيا.

وحسب وسائل إعلام مصرية، كانت نيابة أمن الدولة العليا قد استجوبت المتهم المحبوس، فأقر بانضمامه للجماعة المذكورة وتمويلها وتلقيه تدريبات عسكرية في كنفها، والتحاقه بجماعة "تنظيم القاعدة" الإرهابية بليبيا.





وأقر المتهم بأنه وبعد تمكنه من الخروج من محبسه في غضون عام 2011 خلال أحداث الخامس والعشرين من يناير وقتئذ، انضم إلى جماعة إرهابية بالبلاد، وسافر بتكليفات من قائدها إلى ليبيا، لتأهيله وآخرين للعودة لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.

وأوضح المتهم في اعترافاته أنه أثناء وجوده في ليبيا التقى الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي وآخرين، حيث أسس المحكوم عليه جماعة تسمى "المرابطون" تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر فانضم إليها وآخرون، منهم المتهمين الهاربين، ومكث رفقة مؤسسها فترة باشر فيها نشاطًا تنظيميًا في تلك الجماعة حتى ألقي القبض عليهما بمعرفة القوات المسلحة الليبية، وتم ترحيلهما لاحقًا إلى مصر.

وفي 4 مارس/آذار الماضي، أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي.