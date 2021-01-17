نافالني يغادر ألمانيا عائدا إلى روسيا.. السجن ينتظره

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر المعارض الروسي أليكسي نافالني، الأحد، برلين عائدا إلى موسكو بعدما تلقى العلاج من تسميم مفترض، مؤكدا أنه "بريء".

والمعارض الروسي مهدد بتوقيفه لدى وصوله إلى العاصمة الروسية، وقالت دائرة السجون في موسكو إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لاعتقال.



من جانبها قامت الشرطة الروسية بالقبض على أنصار نافالني الذين ينتظرون وصوله بمطار موسكو.

ويواجه نافالني قائمة متزايدة من المشاكل القانونية في الداخل، بما في ذلك قضايا جنائية منفصلة بتهمتي التشهير والاحتيال، وهي اتهامات قد تؤدي لسجنه ثلاث سنوات ونصفا.





ونهاية الشهر الماضي أعلنت السلطات الروسية فتح تحقيق في "احتيال واسع النطاق" بحق نافالني.

وقالت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، في بيان، إنّ شبهات تحوم حول إنفاق نافالني مبلغ 356 مليون روبل (3,9 مليون يورو حسب سعر الصرف الحالي) لأغراض شخصية، كان مصدرها تبرعات جمعتها عدة منظمات، خصوصاً جمعيات تكافح الفساد أو معنية بحماية حقوق الإنسان.

وتعرض نافالني في ألمانيا بعد تعرضه للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" في هجوم قالت بريطانيا ودول غربية أخرى إن روسيا، التي تنفي ارتكاب أي مخالفات، عليها الرد على تساؤلات مهمة بشأنه.



ويقول الكرملين إنه لا يوجد دليل حتى الآن على تعرض نافالني للتسميم، كما وصف الرئيس فلاديمير بوتين الطريقة التي تناول بها الغرب الواقعة بأنها جزء من مؤامرة تدعمها الولايات المتحدة لمحاولة تشويه سمعته.





وفرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الروس المقربين من بوتين في أكتوبر/تشرين الأول ردا على تسميم نافالني.

ووصفت موسكو العقوبات بأنها "غير مقبولة ولا يوجد ما يبررها".