لبنان يوقع اتفاقا نهائيا لشراء 2.1 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وقع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اتفاقا نهائيا اليوم الأحد لشراء 2.1 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا فيما تشهد البلاد ارتفاعا حادا في الإصابات.

وقالت الوزارة في بيان إن من المتوقع وصول اللقاحات على دفعات اعتبارا من فبراير شباط.

وأضاف البيان أن الوزارة تتعاون أيضا مع القطاع الخاص لتأمين مليوني جرعة من لقاحي أسترا زينيكا وسينوفارم.

ويخضع لبنان لعزل عام لمدة ثلاثة أسابيع ينتهي في الأول من فبراير شباط وحظر تجول صارم لمدة 24 ساعة حتى 25 يناير كانون الثاني بعد أن أدت الإجراءات المتساهلة خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة إلى ارتفاع في الإصابات.

وعلاوة على هذه الصفقات وقع لبنان اتفاقا لشراء 2.7 مليون جرعة من خلال منصة كوفاكس وهي برنامج عالمي تدعمه منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.