مقتل قاضيتين في هجوم مسلح في كابول

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ذكر مسؤول اليوم الأحد أن مسلحين مجهولين اغتالوا قاضيتين في العاصمة الأفغانية، كابول.

وقال متحدث باسم المحكمة العليا في أفغانستان، أحمد فهيم قويم إن القاضيتين كانتا تعملان بالمحكمة العليا.

وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية مقتل الامرأتين وإصابة شخص آخر، بدون تحديد هوية الضحايا.

وكانت القاضيتان في طريقهما إلى مكتبيهما، عندما تم استهدافهما من قبل المسلحين في منطقة الشرطة العاشرة بالمدينة، طبقا لما ذكره المتحدث.

وكانت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية قد نقلت في وقت سابق اليوم عن مصدر بقوات الأمن قوله إن النتائج الأولية تشير إلى أن الموظفتين اللتين قتلتا هما قاضية وموظفة بوزارة التعليم كما أصيب سائق وشخص آخر.

ولم تعلن أي جماعة من بينها طالبان مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

وقال مسؤولون محليون إن الشرطة تحقق الآن في الحادث.

ومازال الوضع الأمني يمثل أحد التحديات الرئيسية للقطاع القضائي لتنفيذ القانون بشكل كامل في البلاد.

وذكر تقرير لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) أن 13 قاضيا و19 ممثل ادعاء قتلوا في عام 2019، في هجمات متعمدة بمختلف أنحاء البلاد.