اخبار العالم

المملكة السعودية تسجل 5 وفيات بكورونا و176 إصابة جديدة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تسجل 5 وفيات بكورونا و176 إصابة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس .

 

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 364929 حالة مؤكدة.

 

وتم تسجيل 146 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 356687 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

 

وأعلنت الوزارة تسجيل خمس حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 6323 حالة.

 

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 1919 حالة، منها 319 حالة حرجة

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا