شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية عددا من الطائرات المفخخة باتجاه المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدانت السودان بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ثلاث طائرات مفخخة من دون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الهجمات تمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي وتعكس بجلاء مدى الخطر الذي تمثله مليشيات الحوثي على الأمن الإقليمي، وعلى الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي في اليمن.

وأعربت السودان عن تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة ضد كل التهديدات التي تطول أراضيها وتهدد سلامة مواطنيها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.