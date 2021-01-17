شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. أول رحلة طيران مصرية للدوحة بعد 3 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تستأنف شركة مصر للطيران غداً (الإثنين) رحلاتها الجوية من مطار القاهرة إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد قطيعة دامت لمدة ثلاث سنوات، وهو ما أعلنه رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار رشدي زكريا، كبداية لتشغيل الرحلات بين البلدين بعد الحصول على الموافقات والتصاريح.

وقال في تصريح له اليوم (الأحد): إن شركة مصر للطيران تخطط لرحلتين فى اليوم بين البلدين، مشدداً على أن زيادة الرحلات الجوية بين الجانبين متعلق بزيادة عدد الركاب بعد استئناف الحركة، بالإضافة إلى 4 رحلات أسبوعية من مطار برج العرب بالإسكندرية، موضحاً أن الرحلات القادمة من الدوحة ستحددها السلطات القطرية بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني المصري. ولفت إلى أن الطيران الخاص سيسير بجانب الطيران التجاري مع قطر، وهذا مسموح طالما المجال الجوي فتح بين البلدين.

ومن المنتظر أن يتم تشغيل الطيران القطري من مبنى الركاب رقم 2 بالقاهرة، والمخصص للطيران الأجنبي والعربي.