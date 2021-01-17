شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط صواريخ ومنصات إطلاق في كركوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم (الأحد) ضبط صواريخ مع منصات إطلاقها بعملية أمنية في محافظة كركوك شمالي البلاد، مؤكدة أن جميع الأسلحة التي ضبطتها من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت الاستخبارات في بيان لها إن مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من تنفيذ عملية استخباراتية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك نتج عنها ضبط منصتين لإطلاق الصواريخ و6 صواريخ متوسطة المدى إضافة إلى العديد من الأسلحة والذخائر والقذائف. وأعلنت العثور على تجهيزات عسكرية مختلفة داخل أحد المنازل الفارغة في قرية السدرة التابعة للقضاء أعلاه من مخلفات عصابات داعش الإرهابية.

وأكدت وزارة الدفاع العراقية مقتل ضابط وجنديين في انفجار عبوة ناسفة من مخلفات مسلحي تنظيم داعش أثناء تفتيش منطقة الشرايع شمالي تلعفر.