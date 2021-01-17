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لبنان يوقع اتفاقاً نهائياً لشراء 2.1 مليون جرعة من لقاح «فايزر»

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شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يوقع اتفاقاً نهائياً لشراء 2.1 مليون جرعة من لقاح «فايزر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الأحد، اتفاقاً نهائياً لشراء 2.1 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس «»، فيما تشهد البلاد ارتفاعاً حاداً في الإصابات.
وقالت الوزارة في بيان، إن من المتوقع وصول اللقاحات على دفعات اعتباراً من فبراير/ شباط. وأضاف أن الوزارة تتعاون أيضاً مع القطاع الخاص؛ لتأمين مليوني جرعة من لقاحي أسترا زينيكا وسينوفارم.
ويخضع لبنان لعزل عام لمدة ثلاثة أسابيع، ينتهي في الأول من فبراير/ شباط، وحظر تجول صارم لمدة 24 ساعة حتى 25 يناير/ كانون الثاني، بعد أن أدت الإجراءات المتساهلة خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة إلى ارتفاع في الإصابات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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