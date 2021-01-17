شكرا لقرائتكم خبر عن غرق سفينة شحن روسية قبالة ساحل تركيا على البحر الأسود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غرقت سفينة شحن روسية قبالة ساحل إقليم بارطن التركي الذي يطل على البحر الأسود. وقال حاكم الإقليم سينان جون لوسائل إعلام رسمية، الأحد، إن رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى أفراد الطاقم وعددهم نحو 15 بعد أن أصبحوا عالقين في البحر.

وأكد جون أن سفينة نقل المواد الصلبة غرقت قبالة ساحل منطقة إنكومو، مضيفاً أنه لا توجد تقارير عن ضحايا. ولم يعرف على الفور سبب غرق السفينة. وقال جون: «سنبدأ عمليات إنقاذ أفراد الطاقم وعددهم قرابة 15 باتوا عالقين في ثلاثة قوارب نجاة». وأضاف في تصريحات: «ليست هناك تقارير عن ضحايا أو أن قوارب النجاة تغرق الآن. الأحوال الجوية سيئة، فرق الإنقاذ تكافح أيضاً للوصول إليهم». ولم ترد أي تفاصيل أخرى حتى الآن.

