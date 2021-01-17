تباين إغلاقات أسهم الإمارات والمستثمرون يتمسكون بمراكزهم

أبوظبي:مهند داغر

على وقع تباين إغلاقات الأسهم المحلية في مستهل الأسبوع، مع تنفيذ عمليات جنبي أرباح جزئية، بيد أن التراجعات ظلت ضمن نطاقات ضيقة، بالنظر إلى تراجع مستويات السيولة بحدود 500 مليون درهم، ما يعني احتفاظ المستثمرين بمراكزهم الشرائية.

وسرعان ما قلص مؤشر سوق دبي تراجعاته إلى 0.27% عند الإغلاق بعد أن سجل المؤشر انخفاضاً بأكثر من 1% في الثلث الأول من الجلسة، بينما نجح سوق أبوظبي في الإغلاق بالمنطقة الخضراء بنسبة 0.25%، في ظل التحركات المحدودة لمؤشره العام.

واستقطبت الأسهم سيولة بقيمة 528.2 مليون درهم منها 192.35 مليون درهم في دبي، و335.84 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 218.7 مليون سهم، توزعت بواقع 151.4 مليون سهم في دبي و67.3 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 29 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 4476 صفقة.

سوق دبي

انخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.27% إلى مستوى 2695 نقطة مع انخفاض أسهم العقار والبنوك والسلع والخدمات.

وهبط قطاع العقار 0.94% بعد هبوط «إعمار العقارية» 0.5% و«إعمار للتطوير» 1.96% و«إعمار مولز» 1.55% و«داماك» 1.41% و«ديار» 2.68%.

وتراجع قطاع البنوك على نحو طفيف 0.09% مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.2% و استقرار «الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار 0.6% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.2%، رغم نزول «شعاع كابيتال» 1.44% و«دبي المالي» 0.87%.

كما ارتفع قطاع النقل 0.24% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.73% فيما نزل «الخليج للملاحة» 2.05% واستقر «أرامكس» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

بدوره، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.25% عند مستوى 5279.98 نقطة مدفوعاً بارتفاعات العقار والاتصالات والصناعة والخدمات والسلع.

وارتفع قطاع الاتصالات 1.14% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع العقار 0.84% إثر ارتفاع «الدار» 0.93% رغم نزول «رأس الخيمة العقارية» 0.72%.

وفي المقابل تراجع قطاع البنوك هامشياً 0.09% نتيجة تراجع «أبوظبي التجاري» 0.16% و«أبوظبي الإسلامي» 0.8% مع استقرار «أبوظبي الأول».

وتراجع قطاع الاستثمار 0.15% بفعل تراجع «الواحة كابيتال» 0.91% و«إشراق» 2.13% في وقت استقر «العالمية القابضة» من دون تغيير.

وانخفض قطاع الطاقة 0.33% متأثراً بانخفاض «دانة غاز» 1.28% فيما استقر كل من «أدنوك للتوزيع» و«طاقة».

توجه السيولة

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي بقيمة 58.5 مليون درهم مغلقاً عند 4.96 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة قرب 30 مليون درهم مغلقاً عند 4 دراهم، ثم «دبي المالي» بتداولات قدرها 25.4 مليون درهم، وأغلق سعره عند 1.14 درهم.

وفي أبوظبي، تصدر التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 79.11 مليون درهم مغلقاً عند 14 درهم، تلاه «الدار العقارية» باستقطابه 79 مليون درهم وإغلاقه عند 3.24 درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة بلغت 67.5 مليون درهم وأقفل عند 42.2 درهم.

وسجل «أملاك للتمويل» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 2.33% مغلقاً عند 0.263 درهم، فيما سجل «ديار» التراجع الأكثر بنسبة 2.68% ليغلق عند 0.29 درهم.

وكان أكبر الرابحين بسوق أبوظبي «أغذية» بارتفاعه 4.45% وإغلاقه عند 5.4 درهم، وفي المقابل كان أكبر المتراجعين «الاتحاد للتأمين» بهبوطه 2.99% إلى مستوى 0.65 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 46.78 مليون درهم محصلة شراء، منها 45.27 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و1.51 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 46.78 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.96 مليون درهم محصلة بيع العرب و44.82 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنين نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 9.9 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع مليون درهم محصلة شراء العرب و510 ألف درهم محصلة شراء الخليجيين، و8.4 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 9.9 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «جي إف إتش» و«أبوظبي الأول» و«أدنوك للتوزيع» و«الدار» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دانة غاز»، و«دبي الإسلامي»، و«الاتحاد العقارية»، و«إعمار العقارية».

المؤسسات

تباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار قرب 27 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل، في سوق دبي، بصافي استثمار بنحو 15 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 15 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي استثمار 27 مليون درهم محصلة بيع.

