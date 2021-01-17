شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نادلة تنقذ طفلاً من عائلته بطريقة ذكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد : محمد الدسوقي

تداول رواد التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، حيلة أنقذت بها نادلة في مطعم طفلاً من تعنيف أسرته عبر ورقة سرية، بحسب ما نشرت صحيفة «صن» البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن فلافين كارفالو النادلة في أحد مطاعم مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، أنها لاحظت علامات مثيرة للقلق على أفراد عائلة كانت تخدم مائدتها يوم رأس السنة، كان بينهم طفل تظهر عليه علامات سوء المعاملة والإهمال، بما في ذلك خدش على الوجه.

وأوضحت أن كارفالو اتخذت قراراً سريعاً بمساعدة الطفل، ولكنها كانت تخشى رد فعل عائلته، فلجأت إلى حيلة ذكية، وهي كتابة عبارة «هل تريد المساعدة؟» على ورقة لمعرفة ما إذا كان يتعرض لسوء معاملة أم لا، وأظهرتها للطفل من وراء ظهر والديه، وبعد عدة محاولات، «أومأ برأسه: نعم»، فأبلغت على الفور رقم الطوارئ، وحضرت الشرطة بعد وقت قصير.

وفتحت الشرطة تحقيقاً بناء على بلاغ كارفالو، أدى إلى اتهامات متعددة بالإهمال وإساءة معاملة الطفل لوالدة الصبي وزوجها.

وبعد أن كشف تحقيق الشرطة عن علامات سوء معاملة أسوأ بكثير، تم القبض على زوج الأم مرة أخرى في 6 يناير، ووجهت إليه تهم متعددة تتعلق بإساءة معاملة الطفل بشدة. وألقي القبض أيضاً على والدة الطفل، كريستين سوان (31 عاماً) في 6 يناير، وتواجه تهمتين تتعلقان بإهمال الطفل لعدم الإبلاغ عن سوء المعاملة.

و نشرت إدارة شرطة أورلاندو مقطع فيديو روت فيه كارفالو تجربتها. وقالت إن العائلة بدت عادية، لكنها فيما بعد لاحظت «أن الصبي حُرم من تناول الطعام. وكان ذلك أول ما لفت انتباهي»، مضيفة أنها حاولت أن تسأل الصبي إذا كان هناك خطب ما، لكن زوج الأم، ويدعى تيموثي ويلسون، 34 عاماً. أخبرها أن الأمور على ما يرام. وأن «الصبي سيتناول العشاء في المنزل» بعد مغادرتهم.