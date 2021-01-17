شكرا لقرائتكم خبر عن الهاشمي: متمسكون باستقطاب 25 مليون زائر إلى «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت "بلومبيرج" في تقرير، إن دبي تعوّل على إطلاقها لاحد أسرع برنامج للتطعيم ضد فيروس «كوفيد ـ 19» في العالم، وتقنيات الاختبار السريع في تحقيق هدفها المتمثل في استضافة «إكسبو» هذا العام، بعد أن تسببت الجائحة في تأجيله.

وقالت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المديرة العامة للجنة التنفيذية لمعرض إكسبو 2020 دبي، إن الحكومة واثقة بأن برنامج التطعيم سيكون ناجحاً بما يكفي لافتتاح المعرض في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشيرة إلى أنه لا يزال من الممكن أن تستقطب دبي 25 مليون زائر لهذا الحدث الذي يستمر 6 أشهر.

وأضافت خلال لقاء مع تلفزيون «بلومبيرج»، أنه ليس من الواقعي تغيير أرقامنا المستهدفة المتعلقة بحجم الحدث والزوار؛ لأن الأمور تسير بانسيابية عالية.

وأوضحت الهاشمي أن مرافق «إكسبو 2020» ستتبع الإجراءات الصحية المتعارف عليها، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والاختبار في الموقع، والتعقيم بشكل مستمر، مشيرة إلى أنها تأمل أن تكون الأحوال في أكتوبر المقبل، أفضل مما كان عليه الأمر عندما اضطررنا إلى تأجيل الحدث في أبريل الماضي.

كما تعيد دبي النظر في إرث إكسبو 2020 كمساحة تجارية وسكنية؛ إذ قالت الهاشمي، إنه ستتم إعادة تصميم الشكل الذي ستبدو عليه البرمجة العامة لإرث الموقع، مع التركيز على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وشبكات الجيل الخامس. (بلومبيرج)