شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى مهاجما وزير قطاع الأعمال فى أول بيان عاجل: "ليست عزبة أحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، سياسيات وزير قطاع الأعمال فى التعامل مع شركات قطاع الأعمال، مطالبا بتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية لشركة الحديد والصلب.

وأشار بكرى خلال إلقاء أول بيان عاجل فى الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، إلى قرارات وزير قطاع الأعمال أخرى التى امتدت لشركات القطاع العام، بتأكيده أن ما يحدث من وزير قطاع الأعمال من شأنه إشعال النار فى هذا البلد، ومنها قرار نقل شركة سماد طلخا إلى السويس، قائلا: "هذا خطر بلا مبرر".

وشدد بكرى على ضرورة يجب دراسة موضوعية، متهما الوزير بعدائه لشركات الدولة والقطاع العام.

وأضاف "بكرى": "أطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول شركة الحديد والصلب لانها مش عزبة أحد، وأن تقوم اللجنة بزيارة موضوعية"، لافتًا إلى أنه تم زيارة المصانع من قبل ووجدنا صورة مخالفة لما يطرحه الوزير ".

من جهته طالب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب بتأجيل مناقشة البيانات العاجلة لجلسة الغد، فيما طالب رئيس الأغلبية البرلمانية النائب، أشرف رشاد بالعودة لجدول الأعمال وتأجيل البيانات العاجلة التى تقدم بها النواب ولم تدرجها الأمانة العامة فى الجدول.