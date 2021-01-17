شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يطالب الأعضاء بإلقاء البيانات العاجلة غدا: فى حل لمخالفة اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبه المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس بضرورة تقديم البيانات العامة قبل الجلسة العامة، مطالبا بنظر البيانات العامة غدا.

وطالب النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالالتزام بجدول الأعمال الذى اطلع عليه النواب.

وقال رئيس مجلس النواب: "أنا فى حل من مخالفة اللائحة"، لافتا إلى مناقشة البيانات العامة فى جلسة الغد.

جاء ذلك ردا على مطالبة عدد من النواب بإلقاء بيانات عاجلة تقدموا بها.

وتنص المادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. ويقدم هذا الطلب كتابةً متضمنا بيان الأمور التى يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة. وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال. ولا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك.