شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يطالب الأعضاء بسرعة تفعيل التابلت مع مركز المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب، بسرعة تفعيل التابلت مع مركز معلومات، مؤكدا في الجلسة العامة اليوم الأحد ، على هذا الإجراء لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، قائلا :"لا يغيب عنكم انتشار الوباء وبدلا من استعمال الورق سوف يغنيكم استعمال التابلت الكترونيا عن تناول الأوراق واحتمال انتشار العدوى"

وكان المستشار حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، لمدة نصف ساعة حتى يتمكن أعضاء المجلس من الاطلاع على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.